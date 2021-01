Incêndio atinge a Arena Castelão

Parte da Arena Castelão foi atingida por um incêndio na manhã deste sábado. Por volta das 13h, os bombeiros de Fortaleza controlaram as chamas, que se originaram em uma cabine de rádio.

Segundo informações divulgadas pelo 'Diário do Nordeste', não há feridos e as autoridades investigam o que causou o incêndio, que iniciou às 11h05 (horário local).

A fumaça preta se espalhou por dentro do estádio, que foi construído em 1973 e reformado para receber seis partidas da Copa do Mundo de 2014, além da Copa das Confederações de 2013.

Desde fora da Arena, era possível ver a nuvem preta que tomou conta da estrutura, que tem capacidade para receber até 63.903 espectadores.

Ainda não há definição sobre o que ocorrerá com os jogos deste fim de semana. Floresta e Mirassol têm duelo marcado para as 16h deste sábado pela Série D. No domingo, o Ceará recebe o Athletico-PR às 17h pelo Brasileirão.