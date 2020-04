Independiente sonha com a volta de Agüero

Assim explicou Pusineri, em declarações aos veículos próximos ao clube. "Com Sergio Agüero e Lucas Biglia tenho uma bonita relação", afirmou ao 'InfiernoRojo', nesta terça-feira.

"Éramos companheiros e respeito muito as trajetórias que tiveram na Seleção Argentina e também na Europa. Claro que seria bom contar com eles amanhã. No futuro, espero contar com eles", completou o ex-jogador, com que Agüero jogou por quase vinte anos.

O 'Kun' nunca escondeu o seu desejo de voltar ao Independiente, mas se isso acontecer, não será tão cedo. O argentino tem contrato com o City hasta 2021, e uma renovação é esperada.