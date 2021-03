Índio fala sobre suporte dos técnicos do Goiás no início da temporada

No último domingo o Goiás foi goleado pela Aparecidense por 3 a 0 no estádio Aníbal de Toledo e acabou perdendo posições no Grupo B do Campeonato Goiano. Ao final da partida, o jovem Índio falou sobre o apoio recebido pelos técnicos do Goiás.

"O Augusto e o Glauber sempre passam tranquilidade para a gente. Conversamos durante a semana e ele passou a mensagem de que a nossa equipe é muito forte e que dará a volta por cima", disse o jogador.

