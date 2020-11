Indireta a Zidane? "Me sinto melhor quando jogo direto do que quando me poupam"

Luka Modric, de 35 anos, sabe que não pode mais jogar todos os minutos dos 50 a 60 jogos por temporada. Zinedine Zidane está atento e, por isso, poupará o meio-campista croata sempre que puder para que seu físico não seja prejudicado. Por enquanto, funciona.

No entanto, as últimas palavras do jogador dos Balcãs na coletiva de imprensa antes de jogo de Portugal com a Croácia podem ser interpretadas como uma indireta ao próprio treinador francês do Real Madrid. O jogador se sente melhor com uma participação consistente nas partidas.

“Estou pronto, me sinto bem fisicamente. Me sinto melhor quando jogo em sequência do que quando jogo intercalado, quando me poupam. Estou motivado, sei que não estou no início da minha carreira e que isto não vai durar para sempre. Quero desfrutar de cada momento", reconheceu Modric na mídia. Ele está ciente de que não tem muitos anos restantes no nível mais alto e quer aproveitar.

No Real Madrid, sua função mudou em relação aos últimos anos. Luka continua importante, mas não é um título fixo. Zidane o faz girar e também o usa às vezes como um revulsivo. Leva 11 jogos até agora nesta temporada, sete deles como titular. E o mais relevante: ele terminou apenas três duelos (os 90 minutos) desses sete.

Com o resultado positivo para COVID-19 de Casemiro, assume-se que Modric terá que assumir o centro das atenções na equipa merengue após a Data FIFA. E não o fará precisamente descansado: jogou os 90 minutos contra a Suécia e parece que vai começar jogando contra Portugal.