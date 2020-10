Inexplicável: continua a seca de Messi nos 'Clásicos'

Leo Messi, o jogador que mais gols fez na história do 'Clásico', não conseguiu dar um fim a sua sequência de derrotas e continua sem marcar gol no eterno rival desde que o português Cristiano Ronaldo foi para a Juventus.

Messi já está na seca há dois anos, cinco meses e 18 dias sem balançar a rede do Real Madrid. Ele leva seis 'Clásicos' sem comemorar um gol, algo incomum para o capitão do Barcelona e maior artilheiro da história do confronto.

O último gol do atacante contra o Real Madrid foi em 6 de maio de 2018, na partida da 36ª rodada da LaLiga disputada no Camp Nou que terminou empatado em dois a dois. Naquele dia, Messi fez o 2-1 provisório após Cristiano Ronaldo ter feito o primeiro empate em um quarto de hora.

Foi a última vez que os dois se enfrentaram de azulgrana e camisa branca. Cristiano Ronaldo decidiu ir para o clube de Turim no final da temporada e, desde então, Messi não voltou a fazer gol no Real Madrid.

Nos últimos seis duelos contra o clube merengue que participou Messi, seu time já venceu três vezes, todas na temporada 2018-19, enquanto na temporada passada, em que o Real Madrid acabou levando o título da LaLiga, conseguiu um empate e uma derrota. Na partida deste sábado, a equipe de Zinedine Zidane garantiu a vitória por 1-3.

Leo Messi teve suas chances para encerrar esta sequência, mas não conseguiu vencer o goleiro belga Thibaut Courtois, impecável no gol para evitar no primeiro tempo o gol do argentino, que até o momento só marcou nesta temporada pelo Campeonato Espanhol um único gol, de pênalti contra o Villarreal.