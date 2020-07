Inglaterra confirma: Real Madrid não terá que passar por quarentena!

O anúncio de que todos aqueles que viajassem da Espanha para o Reino Unido precisariam passar por quarentena fez os alarmes dispararem. O Real Madrid tem uma viagem marcada para Manchester.

No entanto, os amantes do futebol podem ficar tranquilos. O City-Real Madrid da Liga dos Campeões será disputado no Etihad Stadium, conforme planejado. A medida de quarentena de 14 dias não se aplicará à equipe merengue, que deverá visitar Manchester em 7 de agosto, de acordo com o que o Ministério da Cultura e Esporte disse à 'Sky Sports'.

De acordo com uma resolução do governo publicada no início de julho, certos eventos esportivos, como a Champions League, neste caso, seriam dispensados ​​de passar por essa quarentena. Esta medida continuaria e significaria que a UEFA não precisa procurar soluções alternativas para disputar o jogo de volta das oitavas-de-final.

O City vem com uma vantagem de 1-2 obtida no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid, que não poderá contar com o capitão Sergio Ramos, expulso na partida de ida.