Inglaterra quer seu 'D10S' e Guardiola, seu 'Messias'

Sonhar não custa nada e na Inglaterra eles não economizam. Por várias temporadas, a chegada de Messi ao Manchester City é presumida como algo histórico, um momento em que a imprensa do país rói as unhas à espera da chegada do dia 'D'.

Ao que tudo indica, a renovação de Guardiola como treinador da equipe inglesa tem levado a mídia a sonhar alto, pensando que Leo poderia terminar na Premier League na próxima temporada, ainda mais sabendo que nesas temporada ele já queria ir, mas as circunstâncias e a diretoria o impediram.

Na capa do 'Mirror' aparece uma foto do catalão assinando seu contrato e ao lado dele uma grande manchete com uma mensagem curta, clara e concisa: "Get Messi" (Traga Messi).

No mesmo meio, explica-se que a continuidade de Guardiola como treinador do City intensificaria a busca pela chegada de Leo. As chances de chegar lá aumentariam, criando uma esperança nunca antes vista na Inglaterra.

Os 'Dailys' também aderem à petição

Por sua vez, o 'Daily Star' e o 'Daily Express' são outros meios de comunicação no país britânico que associam a renovação de Pep à grande possibilidade de trazer Leo. Então, neste momento a hipotética chegada do camisa '10' em Manchester é um 'Trending Topic' cruzando o Rio Tamisa a toda velocidade.

O que mais preocupa o Barça é que, a partir de 1º de janeiro, o melhor jogador de sua história poderá negociar com qualquer equipe, já que o argentino termina seu contrato em 30 de junho.

Se Messi e Guardiola finalmente se encontrarem novamente em 2021, o jogador e o treinador se encontrarão novamente em um vestiário após nove anos, quando Pep saiu do Barça em 2012.

Ambas as figuras são lendas vivas do time do Barça, que recebeu o primeiro 'triplete' da sua história e o famoso 'sexteto' em 2009, graças a uma geração inesquecível de jogadores no 'Can Barça'.