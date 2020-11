Inglaterra suspende o futebol amador

Com as novas medidas do governo de Boris Johnson, várias competições terão de parar na Inglaterra. O período de suspensão iniciará na próxima quinta-feira.

O esporte amador será interrompido pelo período de confinamento definido diante da segunda onda de contágios. As medidas de restrição valerão durante um mês.

Tanto as atividades do futebol feminino quanto do masculino serão afetadas. Equipes de base também terão partidas e treinamentos suspensos, mas as escolas poderão manter as práticas esportivas.

As novas regras não afetarão a Copa da Inglaterra (FC Cup). O torneio envolve a participação de várias equipes de divisões inferiores, que poderão realizar as partidas até o dia nove de novembro.