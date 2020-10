Inglaterra x Nova Zelândia é cancelado por causa da Covid-19

Inglaterra e Nova Zelândia, que transfeririam sua enorme rivalidade do rúgbi para o futebol em 12 de novembro, ficarão só na vontade. O amistoso entre os dois países, que seria disputado em Wembley, foi cancelado.

O CEO da Federação da Nova Zelândia, Andrew Pragnell, lamentou a decisão: "Não é algo para ser tomado de forma positiva. Era uma partida que todos queríamos jogar, mas do jeito que as coisas estão... Uma parte importante da seleção teria que passar por quarentena e outras restrições ao voltar para a Nova Zelândia".

“A velocidade com que as restrições de voos mudam devido à Covid-19 faz que não tenhamos a certeza de poder reunir uma boa seleção para levar a Wembley. E cancelar o jogo no último minuto não é uma opção”, acrescentou.

De acordo com Pragnell, a Nova Zelândia já se concentrará na próxima pausa das seleções, que ocorrerá em março, e dará início às eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.