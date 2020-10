Inglaterra vira sobre a Bélgica e assume a liderança

Nos primeiros instantes de jogo, a Inglaterra indicou que teria tanto ímpeto ofensivo quanto a Bélgica, mas acabou sendo dominada pelos visitantes e passando dificuldades antes do intervalo.

Não demorou para o time treinado por Roberto Martínez assumir o domínio do jogo e passar a ditar o ritmo, até que a rede balançou aos 10 minutos.

No entanto, a primeira bola que entrou não valeu. A arbitragem viu impedimento de Castagne, que estava na frente de Pickford e atrapalhou o goleiro na hora da finalização de Carrasco.

Com a postura ativa no campo adversário, a seleção belga abriu o placar aos 15 minutos com Lukaku, que foi derrubado na área por Dier e converteu o pênalti batendo de canhota no lado oposto ao escolhido por Pickford.

O primeiro tempo avançava sem que Mignolet fosse ameaçado. Sem criatividade, os ingleses insistiam em cruzamentos ineficientes, mas uma penalidade máxima ajudaria a seleção treinada por Gareth Southgate.

A Inglaterra conseguiu empatar pouco antes do intervalo com um gol de pênalti após o juiz ver falta de Meunier em Henderson. Marcus Rashford superou o goleiro belga e igualou o placar.

Na segunda etapa, a partida ganhou equilíbrio e a virada inglesa chegou aos 64 minutos com Mason Mount, que recebeu na entrada da área, bateu cruzado e contou com um desvio da bola na marcação, que fez a bola entrar encobrindo Mignolet.

Poucas chances reais foram criadas nos minutos finais de jogo, em que os visitantes tentaram manter uma postura ofensiva para reagir, mas o ataque liderado por Lukaku parou na firme marcação inglesa.

Com o resultado, a Inglaterra soma sete pontos e assume a liderança do Grupo 2 com um ponto acima da Bélgica. Islândia e Dinamarca, que se enfrentam neste domingo, ainda não conseguiram vencer.

Os times voltam a campo na próxima quarta-feira para a quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações, quando a Inglaterra recebe a Dinamarca e a Bélgica visita a Islândia em jogos realizados simultaneamente.