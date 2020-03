Inglaterra x Itália: em risco por conta do coronavírus

Faltam apenas alguns meses para o início da esperada Eurocopa 2020, um campeonato que reunirá as melhores equipes internacionais do continente europeu.

Mas a competição pode estar em perigo devido ao surto de coronavírus que afeta metade do mundo e já adiou alguns jogos das Ligas em território europeu e asiático.

É por isso que a UEFA planeja se reunir com seu Comitê Executivo na segunda-feira para, entre outras coisas, discutir o impacto da pandemia nas centenas de milhares de torcedores que se moverão livremente pelo continente para aproveitar a Eurocopa.

Existe o risco de o campeonato ser suspenso, o que poderia acontecer com o amistoso internacional entre Inglaterra e Itália no dia 27 de março em Wembley.

Como recolheu o 'AS', o sindicato mundial dos jogadores, FIFpro, disse estar preocupado "com a segurança dos jogadores que podem ser expostos ao coronavírus e com o perigo do futebol agir como um veículo para espalhar doenças".

O presidente da FIFA, Infantino, também expressou sua suspeita: "Não descarto nada no momento, embora espero que nunca tenhamos que suspender as partidas. De qualquer forma, elas seriam decisões oportunas, porque a situação em cada país é diferente e está mudando".