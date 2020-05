Ingleses perseguem outro talento do Barcelona

Ramón Rodríguez Jiménez, mais conhecido no futebol como Monchu, tem um futuro um tanto incerto. Aos 20 anos, ele quer subir para o primeiro time e ter uma oportunidade que ainda não chegou.

Monchu é um dos jogadores mais importantes do time B do Barcelona. Nesta temporada, já disputou 26 jogos e marcou oito gols, mas parece não ser suficiente para fazer parte do grupo de Messi.

Conforme noticiado pelo jornal 'Mundo Deportivo', Monchu teve dois pretendentes na Premier League. O Brighton e o Bournemouth estão interessados em dar mais oportunidades ao jogador em seus times principais.

O clube catalão tem a possibilidade de negociar e estender o contrato de Monchu até 2023, já que o vínculo atual termina no próximo ano. O sonho do meio-campista, entretanto, é jogar sob o comando de Setien.

Se isso não for possível, Monchu não veria com maus olhos deixar Barcelona para poder começar a dar passos mais avançados em sua carreira profissional, tendo a vitrine em outra liga, na Premier neste caso.