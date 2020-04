Iniesta fala sobre depressão após conquista da Champions

Iniesta é um grande ídolo do Barcelona. Recentemente o astro do Vissel Kobe, teve um documentário lançado pela 'Rakuten TV', intitulado de "Andrés Iniesta, o herói inesperado”.

Uma das partes mais emocionantes tratam da depressão que o espanhol teve, justamente no ano em que conquistou a Champions League pelo Barça.

"Os dias passavam e eu me dava conta que minha situação não melhorava. Não me sentia bem, não era o mesmo. Tudo era sombrio, eu via tudo escuro”, diz Iniesta.

“Quando seu filho de 25 anos vem te ver na madrugada e diz que quer dormir com os pais, é porque não está nada bem. Ele me disse que não estava bem, eu perguntei qual era o problema e ele me respondeu que não sabia, que não se sentia bem”, lembrou o pai do craque.

Iniesta se tornou o héroi da conquista da Seleção Espanhola na Copa do Mundo de 2010, quando marcou o gol do título na vítoria sobre a Holanda.