Insatisfeito na Juve, Ramsey desperta o interesse do Tottenham

Desde que Aaron Ramsey desembarcou na Juventus, o seu futuro vem sendo questionado. Possíveis trocas, interesse de clubes da Premier... mas nada em concreto. No entanto, a imprensa inglesa destaca que a próxima janela pode reservar algumas surpresas.

De acordo com o 'Daily Mirror', o meia galês não está satisfeito com o seu papel na 'Vecchia Signora'. Em uma temporada e meia na Itália, Ramsey não conseguiu se consolidar no time titular e está atrás de jogadores como Rabiot, Arthur ou Bentancur.

Dos 55 jogos disputados com a camisa da Juve, foi titular em apenas 28 deles. Uma falta de protagonismo que não interessa ao meia.

Assim, a citada fonte aponta para um interesse do Tottenham. José Mourinho não estaria nada satisfeito com um único reforço na última janela e aprovaria a chegada do meia.