Inseparáveis no São Paulo, Reinaldo e Diego Souza protagonizam semifinal

Se o Grêmio conseguiu vencer o São Paulo por 1 a 0 na Arena e sair com a vantagem no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, muito desse resultado passou por dois nomes em específico: Diego Souza e Reinaldo, companheiros durante a passagem do atacante no Tricolor, entraram em rota de colisão nesta quarta-feira (23) e foram pivôs de polêmicas no duelo.

Juntos com Nenê e Éverton, a dupla formou, por pouco tempo, o quarteto que ficou conhecido como Nerd pela torcida do clube paulista, em 2018. A boa fase durou aproximadamente um turno no Brasileirão, onde o time liderou a competição e deu esperanças a seu torcedor, sob o comando de Diego Aguirre.

Além dos gols dentro de campo, o grupo ficou famoso pelas partidas de futmesa e zoações nos bastidores. Com a queda de rendimento no segundo turno do Brasileirão, porém, que levou o São Paulo da liderança até a pré-Libertadores, o tal quarteto ficou marcado por, supostamente, ter minado o treinador e sido parte integral da demissão do uruguaio. Assim, para o ano seguinte, tanto Nenê como Diego Souza, criticados pela torcida, foram emprestados e tiveram seus contratos rescindidos. Reinaldo, porém, ficou e assumiu novo papel de destaque com Fernando Diniz.

Assim, ambos chegaram como peças importantes de suas equipes para o duelo nas semifinais da Copa do Brasil. Em jogo tenso, com pressão e catimba de ambos os lados, a dupla se estranhou e acabou, para o bem e para o mal, decidindo o duelo em Porto Alegre.

No primeiro tempo, ainda com o jogo empatado em 0 a 0, Diego Souza, disputando espaço com Bruno Alves, reclamou de ter levado uma cotovelada do zagueiro - além de outra entrada mais dura de Arboleda. O jogador chegou a reclamar acintosamente com o árbitro Marcelo de Lima Henrique, pedindo a expulsão do defensor do Tricolor. Por outro lado, Reinaldo, sempre esquentado, era outro que não estava satisfeito com a atuação do juiz e reclamava, ironicamente, do atacante.

Na volta para a segunda etapa, as câmeras da TV Globo captaram o lateral reclamando do centroavante, afirmando que o gremista teria se arranhado de propósito para pressionar o árbitro - e que Marcelo teria caído na pressão do atacante. Após o gol do Grêmio, com uma falha de Reinaldo em jogadaça de Ferreira e Diego Souza balançando as redes, em um momento em que o São Paulo dominava a partida, porém, o ala não conseguiu mais jogar e caiu na pilha do confronto.

Irritado, Reinaldo acabou levando o cartão amarelo que o tirará do jogo de volta das semifinais no último lance de jogo, após confusão envolvendo Kannemann e Diogo Barbosa, outro com quem já se estranhou na época de Palmeiras. Diego Souza, substituído, viu do banco a suspensão do ex-companheiro e agora rival.

Foi simbólico: o lateral perdeu a cabeça e acabou suspenso em um lance completamente infantil, algo pelo qual vem sendo criticado por muito tempo. Agora, o São Paulo espera reverter o resultado no Morumbi, Já o Grêmio, por sua vez, só precisa do empate para se classificar. Após primeiro jogo marcante e que teve dois dos membros do quarteto Nerd como protagonistas, ficamos à espera dos próximos capítulos.