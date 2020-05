Inter acelera para chegar a tempo na batalha por Pogba

A Inter não quer ficar para trás na batalha por Pogba. O francês está mais perto da Juve e do Real Madrid no momento, então os 'Nerazzurri' teriam se apressado para continuar na luta.

Segundo o jornal 'La Gazzetta dello Sport', a Inter reativaria decisivamente seu interesse em Pogba. O dono do clube, Steven Zhang, está ansioso para recolocar a Inter a nível dos melhores da Europa, e isso começa com ele conversando com a Juve.

E que melhor maneira de se colocar no nível da 'Vecchia Signora' do que colocando na mesa uma transferência que alguns já dão como certa? A Inter está estudando maneiras de chegar à frente de todos e conseguir Pogba.

Para isso, diz o jornal italiano, ele valoriza a possibilidade de ganhar dinheiro com as vendas da Icardi e da Perisic, dois jogadores pelos quais ela poderia obter, de acordo com seu valor de mercado, entre 80 e 90 milhões de euros.