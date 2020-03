Porto e Inter acertam empréstimo do lateral Renzo Saravia

O Sport Club Internacional finalizou as negociações para anunciar a contratação do lateral-direito Renzo Saravia, que pertence ao Porto. O jogador assinará contrato de empréstimo com o Colorado até o final de 2020, após a realização de exames médicos.

Revelado pelo Belgrano, o argentino atuou na equipe entre os anos de 2012 e 2017. Após se destacar, foi negociado para o Racing Club, onde sagrou-se campeão nacional na temporada 2018/2019, sob o comando do técnico Eduardo Coudet. As boas atuações renderam convocações para a seleção do seu país. Saravia defendeu a Argentina em nove partidas, inclusive na disputa da Copa América em 2019.

As temporadas de alta chamaram a atenção do Porto (POR), que comprou o atleta junto ao Racing em junho de 2019.