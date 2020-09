Inter adia definição da vaga para a última rodada

Após o Grêmio derrotar a Universidad Católica, o Internacional entrou no gramado do estádio Pascual Guerrero precisando de uma vitória para avançar rumo às oitavas de final da Libertadores. Em busca de pelo menos um ponto para seguir vivo na competição, o América de Cali começou o jogo partindo para cima.

O ímpeto ofensivo no primeiro tempo foi dos anfitriões, que insistiram em cruzamentos e pecaram pela falta de criatividade. Desse modo, não geraram riscos reais para o goleiro Lomba e viram a zaga colorada levar a melhor ao afastar cada tentativa.

Enquanto Segovia, Batalla e Sierra foram os responsáveis pelas finalizações pouco perigosas do América de Cali, Heitor teve a única tentativa do Inter antes do intervalo.

Na segunda etapa, o time de Eduardo Coudet teve um grande prejuízo aos 58 minutos, quando Leandro Fernández foi expulso após acertar um adversário com cotovelada na altura da barriga.

Com vantagem no número de jogadores em campo, o América de Cali tentou pressionar e imediatamente levou risco a Lomba, que evitou gol de Ramos em cabeçada logo após a expulsão. Moreno ainda acertaria o travessão em chute desviado por Moledo, que evitou a derrota aos 80 minutos.

Apesar de se manter no campo de ataque e ter o domínio da posse de bola, o time da casa não conseguiu criar boas jogadas para superar a marcação brasileira. Assim como no primeiro tempo, poucas finalizações assustaram os goleiros, com destaque negativo para as poucas ações do ataque colorado. Patrick, com chute por cima do gol, teve a chance mais clara.

O resultado classifica o Grêmio para as oitavas de final e leva para a última partida a definição da segunda vaga do Grupo E. Agora, o Inter tem 10 pontos e ocupa o segundo lugar, enquanto os colombianos ficam com 5 pontos na terceira posição. Depois da pontuação, o critério de desempate é o saldo de gols, quesito em que o time brasileiro tem +3 e o América tem -2.

A última rodada desta fase está marcada para 22 de outubro, quando o Inter visita a Universidad Católica e o Grêmio recebe o América de Cali. Os jogos ocorrerão simultaneamente.