Inter ao estilo Coudet faz Flamengo sofrer - e também sofre da própria intensidade

Internacional e Flamengo fizeram nesse domingo (25) um dos mais esperados jogos desse primeiro turno do Brasileirão 2020. No embate de forças, o duelo acabou 2 a 2 e mostrou um jogo de ritmo muito alto, que foi determinante no resultado . Foi pela forte pressão que o Inter marcou seus dois gols, mas também o aspecto físico faltou para segurar o ímpeto do Flamengo na segunda etapa.

O jogo no Beira-Rio começou agitado. Aos sete minutos, Abel Hernández anotou para o Colorado. Quatro minutos depois, Pedro igualou o marcador. Ainda na primeira etapa, o artilheiro do Brasileirão, Thiago Galhardo voltou a colocar o Internacional na frente. Depois de pressionar muito na segunda etapa, o Flamengo encontrou o empate já nos acréscimos, com Everton Ribeiro.

Nas redes sociais e nos canais televisivos, destacou-se a qualidade do jogo e o fato de que as duas equipes sempre buscavam jogar com um futebol ofensivo. Em especial falou-se da intensidade que o Internacional de Edaurdo Coudet aplicou na partida. Foi ela a responsável pelos gols, mas também pode ter sido a exaustão que ela trouxe, o fator que fez com que o Flamengo crescesse tanto no segundo tempo.