Inter assume a liderança com brilho de Lukaku e Lautaro

Um dia após os tropeços de Milan e Juventus, a Inter de Milão recebeu a Lazio neste domingo pela 22ª rodada do Campeonato Italiano e fez seu dever de casa.

Os protagonistas do jogo foram os atacantes Romelu Lukaku e Lautaro Martínez, que marcaram os gols do time treinado por Antonio Conte.

O argentino sofreu o pênalti cobrado pelo belga para abrir o placar aos 21 minutos. Pouco antes do intervalo, o camisa 9 aproveitou bola rebatida na área e voltou a balançar as redes, igualando os 16 gols de Cristiano Ronaldo na liderança da artilharia.

Já aos 15 minutos da segunda etapa, Escalante descontou para a Lazio, mas Lautaro recebeu passe de Lukaku três minutos depois para fazer o terceiro do time anfitrião.

Com a vitória, a Inter de Milão chega a 50 pontos e reassume a liderança da competição, favorecida pelas derrotas da Juventus e do Milan no sábado. O time da capital deixou o campo ocupando o 7º lugar e somando 40 pontos.

A 23ª rodada reserva o dérbi milanês, que está marcado para o próximo domingo. Um dia antes, a Lazio recebe a Sampdoria.