Inter avalia Arturo Vidal em 15 milhões de euros

Arturo Vidal poderia estar vivendo seus últimos meses na equipe do Barcelona. Seu nome é regularmente vinculado à Itália, onde ele já esteve. Especialmente a Inter de Milão.

O 'Sport' informou que a equipe 'nerazzurro' já colocou um preço no jogador chileno. A Inter de Milão estaria disposta a pagar até 15 milhões de euros pelo internacional 'Roja'.

Isso é contrário à opinião do Barcelona. A equipe liderada por Quique Setién não pretende deixar o jogador sair por menos de 20 milhões de euros.

Dessa forma, as negociações entre os clubes estão complicadas, apesar do interesse da Inter de Milão em conquistar um jogador que eles queriam há muito tempo.

Tudo isso enquanto a Inter e o Barcelona mantêm uma guerra por Lautaro Martínez. O argentino é o principal objetivo da equipe catalã, mas o clube italiano quer separar as duas operações.

Enquanto isso, Arturo Vidal treina com o uniforme do Barça no retorno ao gramado. "É um passo para retornar ao centro de treinamento. Sair de casa e pisar na grama é um progresso, mas estamos longe do normal porque ainda não há trabalho em equipe e o treinamento é muito cuidadoso para evitar infecções", afirmou ele em 'El Mercurio'.

"Aqui a situação tem sido muito difícil, com muitas mortes, e o mínimo que podemos fazer é cuidar de nós mesmos e dar o exemplo. Gostaria que não houvesse distanciamento social, mas gostaria que todos fossem saudáveis. É responsabilidade de todos somar", disse Arturo Vidal.