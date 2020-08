Inter avança na Liga Europa com gols de Lukaku e Eriksen

A Inter entrou em campo na Alemanha, na casa do Schalke 04 e encarou um Getafe que não havia nunca enfrentado uma equipe italiana.

No começo do jogo, a equipe de Pepe Bordalás não se intimidou e dominou o jogo com bastante pressão. Em um dos primeiros lances do jogo em escanteio cobrado na área, a bola fica na pequena área e Etxeita por pouco não empurra para o gol.

Pouco tempo depois, Cucurella cruzou rasteiro na marca do pênalti e Mata dominou, chutou... e a bola explodiu na zaga.

Uma pressão que foi equilibrada apenas aos 24 minutos, com o primeiro chute a gol da Inter. Lautaro se livrou da marcação de dois, chegou na entrada da área e chutou forte cruzado. Soria fez um milagre.

E, por fim, as chances de perigo deram resultado. Lukaku recebeu lançamento longo de Bastoni na área, ganhou de Etxeita na marcação e chutou cruzado do meio da área para o fundo do gol do Getafe.

No 2º tempo, a Inter começou pressionando bastante, disposta a garantir logo sua vaga nas quartas de final e não dar chance para um perigoso clube espanhol.

Os lances de perigo surgiram com Barella chegando na intermediária e soltando uma bomba que tirou tinta da trave à meia altura. Godín ainda tentou um belo voleio em sobra de escanteio, mas Soria espalmou e novamente evitou o gol italiano.

O Getafe voltou a pressionar apenas aos 60 minutos, com Ángel, Arambarri e Mata em chutes que tiravam tinta da trave ou paravam nas luvas de Handanovic.

E ainda para piorar, o Getafe perdeu um pênalti aos 74 minutos. Molina cobrou mal e a a bola saiu pela esquerda do gol, raspando na trave. Era o balde de água fria.

E depois de Luaku ter furado um lance incrível em uma bola rasteira que sobrou para o belga livre na entrada da pequena área, a Inter ampliou com um gol de Eriksen, que havia acabado de entrar na partida: cruzamento rasteiro de D' Ambrosio na área, Nyom defende recuando para trás e a bola sobra para Eriksen, que estava livre e só precisou chutar para o gol.

Um jogo que teve um amargo fim para um valente Getafe que começou o jogo com alma de campeão.

Shakhtar Donetsk e Copenhaguen venceram seus jogos, contra Wolfsburg e o Basaksehir. Com isso, também garantiram suas vagas nas quartas de final. O Manchester United, que goleou o LASK por 5 a 0 no jogo de ida, fez 2 a 1 em um jogo com vários reservas e também está nas quartas.