Inter confirma negociação avançada por Achraf

Achraf jogará pela Inter na próxima temporada, a menos que um imprevisto ocorra. Bepe Marotta, CEO do clube italiano, confirmou essa situação em declarações a 'Sky Sport'.

Esta segunda-feira será a data-chave para a confirmação da operação. Faltam apenas os detalhes finais para o marroquino ser um novo reforço 'nerazzurro'.

"Não vou negar que estamos em uma fase muito avançada da negociação. O diretor esportivo Ausilio fez um ótimo trabalho, a operação ainda não está encerrada e amanhã será um dia importante, veremos como definiremos tudo. Estou muito otimista", afirmou.

"Esta é uma operação muito importante, foi muito meritório aproveitar a oportunidade oferecida pelo mercado", acrescentou ao mesmo meio ao qual ele concedeu a entrevista revelando que o pagarão 40 milhões de euros pelo jogador.

Com apenas 21 anos, o lateral-direito passou duas temporadas provando seu talento no futebol alemão, onde virou um dos protagonistas do Borussia Dortmund.