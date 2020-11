O modelo Abel: como o Inter pode mudar contra o Santos?

Ele está de volta! Em sua quinta passagem pelo Internacional, Abel Braga reestreia no Brasileirão pelo clube diante do Santos, neste sábado (14) , às 16h30 (de Brasília), e tem em suas mãos um prato cheio para, talvez, fazer algumas mudanças e adaptar o time do Colorado a um estilo que vai mais de encontro à sua ideia de futebol.

Abel, que assumiu o comando do clube gaúcho nesta terça-feira (10), após a saída de Eduardo Coudet , havia deixado claro que não iria fazer grandes mudanças no esquema tático que vinha dando certo com o argentino. Na sua estreia diante do América-MG, porém, já ficou claro que o veterano, pelo menos, tem na mente a utilização de peças diferentes que o ex-comandante vinha aproveitando.

Como o Colorado tem alguns desfalques importantes - Patrick saiu lesionado na partida pela Copa do Brasil, Heitor está suspenso e Nonato testou positivo para o coronavírus Covid-19 -, o novo treinador do Inter já teria que fazer algumas mudanças. Peglow, por exemplo, que pouco jogou com Coudet, é um dos que pode até começar como titular contra o Santos.

E o Peixe, também, pelo que se imagina, não deve apresentar tantas dificuldades. Com o elenco esfacelado devido à Covid-19 , o clube paulista irá para a partida na Vila Belmiro com praticamente o time inteiro sendo composto por garotos da base - alguns reservas, alguns que ainda estão no sub-20. Assim, Abel terá mais espaço para realizar alterações táticas.

Contra o América, por exemplo, Thiago Galhardo, grande destaque do Internacional na atual temporada , saiu mais da área do que estava acostumado a fazer com Coudet. O jogador, em certos momentos, atuou por trás de Abel Hernández, como um meia-atacante, municiando o centroavante uruguaio. Edenílson, também, apareceu menos no ataque, formando uma segunda linha junto de Rodrigo Lindoso.

Com o tempo, então, Abel deve transformar o time do Inter em uma equipe mais acostumada em jogar em transição, com bolas rápidas, aproveitando a velocidade de dois jogadores abertos. Marcos Guilherme e Peglow - ou até Maurício - podem começar jogando diante do Santos, justamente para fazerem tal função.

Ainda que o treinador não queira fazer tantas mudanças em um time que vinha dando certo, é natural que Abel Braga, com ideias e estilo de jogo completamente diferentes do que Eduardo Coudet praticava, adapte o Internacional à sua maneira, após um primeiro momento de transição. Aproveitando-se da fragilidade do adversário, já devemos ver algumas particularidades do "novo Colorado" neste sábado.