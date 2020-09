Inter de Coudet vai manter rodízio por Libertadores: só precisa encontrar jogadores para isso

O Internacional viajou até Ceará para enfrentar o Fortaleza no Castelão e foi derrotado por 1 a 0 para a equipe comandada por Rogério Ceni. O Colorado entrou em campo para tentar se manter como líder isolado do Brasileirão, mas a realidade de outras competições por perto fizeram com que o famoso rodízio de jogadores deixasse o time mais fraco e com menor poder de reação. Apesar da boa campanha no campeonato nacional, Eduardo Coudet parece ainda não ter achado uma alternativa aos seus jogadores mais importantes do elenco.

Na partida desse sábado (19), o Colorado não teve vários de seus titulares importantes. Sem Thiago Galhardo, Boschilia, Abel Hernández e Lindoso, a equipe do Rio Grande do Sul viu muitas de suas ações limitadas. O bom trabalho de marcação do Fortaleza e a falta de entrosamento entre vários membros do time do Inter ajudaram a dar a vitória para a equipe nordestina.

Dos 30 jogadores do elenco colorado, Coudet já utilizou 29 como titulares e esse rodízio deve continuar. Um dos principais motivos de vários desses jogadores importantes terem ficado de fora do jogo contra o Fortaleza é que na próxima quarta-feira (23), o Colorado recebe o Grêmio no Beira-Rio, pela Copa Libertadores.

O Inter esteve com menos criatividade que o habitual e não levou tanto perigo à meta defendida por Felipe Alves. Para piorar a situação, dois atletas saíram de campo lesionados: Johnny e Patrick, este último uma peça muito importante para a intensidade exigida por Eduardo Coudet. Ainda não se sabe a gravidade da lesão, mas a ausência de Patrick pode ser um golpe duro para os planos colorados.

E aqui fica clara a lembrança de que disputar dois campeonatos de alta exigência (como são os casos do Brasileirão e Libertadores) pode complicar bastante a vida do treinador e suas escolhas. Especialmente porque Coudet parece não conseguir repor suas principais peças com outros atletas que estão no banco de reservas.

O Internacional chegou em 2020 disposto a brigar pelo título nacional, que não vem desde 1979. Porém, é impossível que um clube do tamanho do Inter simplesmente abandone as outras competições para focar apenas no certame de 38 rodadas. E em momentos de conflito de calendário, a ideia sempre será prezar pela competição continental e isso pode atrapalhar os planos de Coudet de conquistar o Brasileirão.

A derrota para o aplicadíssimo Fortaleza, de Rogério Ceni, ilustra bem essa discussão. O time nordestino é digno de todo o crédito pela vitória, mas encontrou uma equipe mais fragilizada e menos entrosada do que a "titular". E são esses jogos que podem acabar mudando a sorte do Inter no Brasileirão.

Com o passar das semanas e caso o Inter se classifique para a fase de mata-mata da Libertadores, Coudet terá decisões importantes para tomar em um contexto de pressão por resultados no meio de uma temporada com menos espaço de tempo entre os jogos.