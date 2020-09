Inter de Milão define preço para o PSG substituir Thiago Silva

Milan Skriniar parece ser o nome preferido do Paris Saint-Germain para preencher o lugar deixado por Thiago Silva, mas os franceses terão de fazer um grande esforço financeiro.

Para liberar o zagueiro desejado por Thomas Tuchel, a diretoria da Inter de Milão não quer receber menos de 60 milhões de euros, valor acima do que o PSG gostaria de gastar.

A intenção do clube francês é atraí-o com uma proposta que envolve um contrato de cinco temporadas e seis milhões de euros por ano. No entanto, o preço exigido pode inviabilizar a transferência.

O eslovaco de 25 anos está iniciando sua terceira temporada na Inter de Milão, sempre como titular. Antes, ele atuou por dois anos na Sampdoria após seu início de carreira no Zilina, da Eslováquia.