VÍDEO: Inter de Milão faz último treino antes de duelo contra o Shakhtar Donetsk

A equipe da Inter de Milão ainda nutre esperança de avançar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, mas chega à última rodada da fase de grupos com cinco pontos e em último lugar do grupo F.

Assista no vídeo acima a preparação do time italiano para o jogo desta quarta-feira, em casa, contra o Shakhtar Donetsk, que tem sete pontos e está em segundo. O Borrussia Monchengladbach lidera com oito pontos e recebe o Real Madrid, que é o terceiro do grupo, com seis pontos.