Quatro horas antes do início do jogo contra o Borussia Mönchengladbach, a Inter de Milão anunciou o positivo de Achraf Hakimi. O ex-Real Madrid foi diagnosticado com coronavírus no último exame antes da estreia na Champions League.

Com isso, não se sabe se o jogo sofrerá algum tipo de alteração. Apesar disso, no vídeo acima você confere como foi o último treino da equipe italiana em sua estreia na Liga dos Campeões.