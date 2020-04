Inter de Milão já negocia com Vidal

Arturo Vidal está na lista do Barcelona possíveis saídas na reabertura do mercado de transferências, cuja data inicial é desconhecida devido à crise do coronavírus e ao atraso em todas as competições.

O chileno sabe que é bem vistio no Camp Nou, mas também tem um cartaz importante na Europa e está no penúltimo ano de seu contrato, motivo pelo qual o clube catalão estaria querendo negociá-lo a fim de não o deixar sair de graça um ano depois.

O jornal 'Sport', na capa desta terça-feira, informou que Vidal e Inter já estão negociando. O volante estaria procurando o último contrato longo para encaminhar a reta final da carreira; e uma volta à Itália seria vista com bons olhos.

É claro que o Barcelona tentará incluí-lo na operação de Lautaro Martínez, enquanto 'Sport' diz que a equipe italiana prefere tratar as operações separadamente.

O clube espanhol pode aceitar a negociação sabendo que ganhar dinheiro será uma dos objetivos nos próximos meses para amenizar as consequências da crise.