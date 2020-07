Inter de Milão lança uniforme para temporada de 2020/21

A Inter de Milão lançou o seu novo uniforme para a próxima temporada. O conjunto da Lombardia resolveu inovar e adotou um novo visual.

"O novo uniforme número 1 da Inter celebra a cidade de Milão através de uma estética que simboliza a identidade compartilhada pelo clube e pelas pessoas que ele representa. O uniforme é 'Made of Milan', que representa o senso de unidade com a capital da Lombardia e com as pessoas, parte de uma grande comunidade que compartilha o sentimento de orgulho pela cidade e o desejo de inovação".