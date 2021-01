Inter de Milão mudará de nome... e de escudo!

Primeiro foi a Juventus e agora será a vez da Inter de Milão. A equipe Giuseppe Meazza vai mudar seu escudo, identidade nas redes sociais e, principalmente, seu nome no mês de março.

Foi a 'La Gazzetta dello Sport' que vazou esta mudança surpreendente e também forneceu mais dados. Atualmente, o nome completo do clube italiano é Football Club Internazionale Milano e em março passará a se chamar Inter Milano.

Segundo o meio transalpino, a ideia é que as letras I e M tenham uma ligeira variação no escudo e se adaptem aos novos tempos.

Sempre de acordo com a fonte citada, os torcedores da Inter não vão aceitar tão bem essa mudança radical na identidade do clube e críticas como as que a Juventus recebeu em 2017 por sua drástica modificação no escudo se repetirão.

Embora não tenha agradado no início, o novo brasão da Juventus parece ter penetrado em uma torcida que já se identifica com ele.