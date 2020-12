Inter de Milão prepara oferta por Junior Firpo

A Inter de Milão ainda pensa em Junior Firpo, que segue sem conquistar seu espaço no Barcelona desde sua chegada do Real Betis, no início da temporada 2019-20.

Segundo o jornal 'Sport', o clube italiano pretende negociar sua transferência por empréstimo de seis meses ou até um ano e meio com opção de compra. A publicação ainda afirma que a diretoria catalã estaria disposta a negociar o atleta.

O lateral-esquerdo tem valor de mercado estimado em 12,3 milhões de euros e vem tendo cada vez menos oportunidades no Barcelona de Ronald Koeman.

Na campanha passada, Firpo disputou 23 jogos, sendo 15 como titular. Nesta temporada, entrou em campo cinco vezes, iniciando quatro deles como reserva e totalizando 192 minutos.

O jogador de 24 anos tem contrato até junho de 2024 com o gigante catalão e também tem rumores recentes apontando para o interesse de Atalanta e Napoli.