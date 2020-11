Assim vivemos o Inter - Real Madrid

Prev.

A equipe 'nerazzurra' entra em jogo na última posição do grupo B com dois pontos, dois abaixo dos espanhóis, terceiros colocados. Na frente, está o 'Gladbach, com oito pontos, já contando com a goleada deste momento (4 a 0) sobre o Shakhtar Donetsk, que segue com quatro pontos.