Inter de Milão se aproxima da renovação com Lautaro

A pandemia parece ter afastado as ambições do Barcelona no mercado. Enquanto isso, Lautaro Martínez vai encaminhando sua permanência.

O argentino era reforço desejado pelo gigante catalão e estava envolvido em vários rumores sobre um futuro no Camp Nou, mas a imprensa italiana garante que a renovação com a Inter de Milão está prestes a ser confirmada.

Segundo 'TuttoSport', as conversas dos últimos meses avançaram e o atacante está perto de assinar um contrato para ficar até 2024. Atualmente, seu vínculo vale até 2023.

O novo acerto também garantiria um aumento salarial, que passaria de 2,5 milhões de euros por ano para 4,5 milhões mais variáveis. Além disso, acabaria com a cláusula de rescisão de 111 milhões de euros que causou dor de cabeça ao time milanês.

Aos 23 anos, Lautaro Martínez vive sua terceira temporada na Inter de Milão. Em 2020-21, ele soma 32 jogos disputados, 25 titularidades, 13 gols e cinco assistências.