Gigantes da Europa querem brasileiro do Barcelona

Com passagem pelas categorias de base do São Paulo e pelo time profissional do Atlético-MG, o lateral-direito Emerson tem sido um dos defensores mais admirados no futebol europeu.

O jogador, que deixou o Atlético-MG em 2018 para assinar contrato com o Barcelona, vinha sendo um dos melhores de sua posição na liga espanhola – até a pausa por causa da pandemia do novo coronavírus – com a camisa do Real Bétis, para onde foi emprestado já em seus primeiros momentos em La Liga.

As boas exibições chamaram a atenção de clubes importantes de Itália, Inglaterra e Alemanha. A Inter de Milão foi a primeira a demonstrar interesse, logo depois veio o Tottenham e, segundo a revista Kicker, o Bayer Leverkusen também quer contar com o jogador.

A equipe alemã teria, de acordo com a publicação, oferecido entre 20 e 30 milhões de euros para o Barcelona – que faz questão de incluir uma cláusula de recompra.

Os catalães, contudo, ainda deverão estudar a situação com muita calma. Afinal de contas, pode ser que o próprio Barça venha a utilizar Emerson caso negocie o português Nelson Semedo. O Real Bétis também tenta assegurar a permanência do brasileiro.

Aos 21 anos, Emerson já apareceu em convocações da seleção olímpica e também está no radar para a equipe principal do Brasil. Em fevereiro, membros da comissão técnica de Tite foram observar, in loco, a um jogo seu na liga espanhola.