Europa League: prováveis escalações de Inter e Bayer Leverkusen

Nesta segunda-feira, a Europa League começa a definir os semifinalistas da atual edição. Um dos duelos terá a Inter de Milão enfrentando o Bayer Leverkusen em Düsseldorf.

Quem avançar encara o vencedor do jogo entre Shakhtar Donetsk e Basel, que se encontram na terça-feira, também na Alemanha, país-sede escolhido para a reta final da competição devido à pandemia.

Os milaneses vêm de uma temporada em que ficaram em segundo lugar no Campeonato Italiano e cairam nas semifinais da Copa da Itália. O técnico Antonio Conte tem no torneio continental a chance de encerrar a campanha de forma mais positiva.

Depois de passar pelo Getafe nas oitavas de final, a Inter chega sem desfalques. Confira no vídeo como foi o treinamento dos italianos para enfrentarem os alemães na Merkur Spiel Arena.

O Bayer Leverkusen chega às quartas após eliminar o Rangers e também tenta a única conquista na temporada, já que perdeu a vaga da Champions League no Campeonato Alemão e ficou com o vice na Copa da Alemanha.

Os alemães buscam o bicampeonato da Europa League (conquistada pela primeira vez em 1988). Para isso, o técnico Peter Bosz não poderá contar com o brasileiro Paulinho, com lesão no joelho. O restante do time está à sua disposição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão: Handanovic; Godin, De Vrij e Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini e Ashley Young; Lautaro Martinez e Lukaku.

Bayer Leverkusen: Hradecky; Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba e Wendell; Aránguiz, Palacios, Diaby, Havertz e Bailey; Volland.