Inter descarta chegada de Messi e saída de Lautaro

A Inter de Milão está decidida. Leo Messi não será contratado e Lautaro Martínez permanecerá. As palavras contundentes de Piero Ausilio confirmaram isso.

"Não vamos contratar Leo Messi. Não sei de onde veio esse boato maluco", disse o diretor de futebol da Inter em entrevista a 'SkySport'. Descartado no Giuseppe Meazza, o Etihad do Manchester City segue sendo a maior possibilidade.

Outro dos jogadores de que falou Piero Ausilio foi Lautaro Martínez. "Nunca abrimos negociações oficiais com o Barcelona sobre Lautaro. No dia seguinte ao vencimento da cláusula de rescisão, consideramos que ele estava fora do mercado", explicou.

Não houve dois, mas três nomes do Barcelona citados por Piero Ausilio. "Gostamos de Arturo Vidal, claro. Mas agora ele é um jogador do Barcelona. Se o deixarem vir em boas condições, vamos considerar contratá-lo", disse ele.

Por último, o diretor de futebol da Inter de Milão confirmou que não estão contratando Sandro Tonali: "Não podemos dar um passo por ele e temos Nainggolan de volta". Mas estão perto de Aleksander Kolarov: "Posso confirmar que estamos em negociações com a Roma. Existem boas oportunidades".