Inter descarta Kanté: "Ele não está no mercado"

A Inter de Milão venceu por uma bela virada contra a Fiorentina em uma partida louca na Serie A. Na mesma partida, Piero Ausilio, diretor esportivo da equipe comandada por Antonio Conte, falou com o 'DAZN' sobre as alternativas do clube nestas últimas semanas de mercado.

"Kanté não está no mercado, é titular no Chelsea. Não estamos conversando por ele porque já temos oito meio-campistas em nossa equipe", declarou Ausilio.

"O Tottenham está interessado em Milan Skriniar. Temos uma reunião pendente, mas diremos que não pretendemos vender o Skriniar após a saída de Diego Godín", disse o diretor esportivo.

Portanto, parece descartada a possibilidade de a Inter incorporar um jogador para o núcleo nesta janela de transferência. Além de Kanté, Thomas Partey também seria descartado dessa forma.