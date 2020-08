Inter de Milão domina o Bayer Leverkusen e é semifinalista

Inter de Milão e Bayer Leverkusen entraram em campo com o objetivo de avançar em busca de um título que amenizaria uma temporada sem conquistas para ambas as equipes. Nos primeiros movimentos, ficou claro que Antonio Conte e Peter Bosz instruíram seus jogadores a entrarem em campo para tentarem ter o domínio do jogo.

No entanto, após somente dez minutos de muito equilíbrio, a superioridade dos italianos passou a ser clara. Eles ditariam o ritmo da partida até os lances finais no Merkur Spiel Arena, em Düsseldorf.

Logo aos 14 minutos, os milaneses conseguiram abrir o placar. Lukaku recebeu de costas dentro da área, girou e chutou em cima da zaga. Barella vinha de trás, pegou a sobra, ajeitou com um toque e chutou cruzado de três dedos para o fundo da rede do Bayer Leverkusen.

A vantagem foi ampliada apenas seis minutos depois, em jogada que começou pela esquerda e chegou a Lukaku. O goleador belga recebeu dentro da área marcado por Tapsoba, girou sobre o zagueiro e caiu empurrando do jeito que podia para dentro do gol.

Os alemães esboçaram uma reação e descontaram com Havertz aos 24 minutos. Em breve pressão com finalizações rebatidas, o meia recebeu na cara de Handanovic e conseguiu mandar para dentro com desvio no goleiro. Foi apenas uma ameaça, já que a equipe de Conte voltaria imediatamente a controlar o duelo.

Um minuto depois do gol do Bayer Leverkusen, D'Ambrosio tentou invadir a área pela direita e o juiz marcou pênalti ao ver toque de mão de Sinkgraven. No entanto, o VAR foi acionado e concluiu que o lance não teve irregularidade.

Após o intervalo, o time alemão enfrentaria um adversário ainda mais ativo no ataque. Gagliardini, Alexis Sánchez, Lukaku e Moses voltariam a dar trabalho para o goleiro Hradecky, que evitou um placar ainda mais desfavorável.

Na equipe treinada por Peter Bosz, Demirbay e Havertz foram os responsáveis pelas poucas tentativas que ameaçaram Handanovic nos 45 minutos finais.

Com a vitória, a Inter de Milão está na semifinal e vai enfrentar o vencedor do jogo entre Shakhtar Donetsk e Basel, que se disputam uma vaga nessa terça-feira.