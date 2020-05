Inter e Barça teriam falado sobre Skriniar

Lautaro Martínez e um possível retorno de João Cancelo à Inter não seriam os únicos movimentos estudados entre o clube 'Nerazzurro' e o Barcelona.

Segundo o "Mundo Deportivo", durante as negociações que os dois clubes realizaram para aproximar a chegada do argentino do Barça, surgiu o nome de Milan Skriniar.

O zagueiro eslovaco, 25 anos, é um jogador de futebol que sempre foi do gosto do Barcelona por sua grande capacidade de sair jogando.

A mídia catalã deu a entender que Barcelona poderia ter oferecido Samuel Umtiti, constantemente lesionado, para facilitar essa operação.

Mas a troca não será apenas homem por homem. Com o passar dos dias, a opção do Barça e de Interistas de trocar um pacote de jogadores em que, talvez, também possam ter algo a dizer o Manchester City ou a Juventus, ganhe força.