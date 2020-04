Inter e Milan aceitariam jogar no sul do país

O coronavírus atingiu cruelmente a Itália. É um dos países mais atingidos pelo COVID-19.

Apesar de tudo, eles já estão planejando voltar à normalidade o máximo possível. A ideia é que a Serie A retorne.

Inter e Milan teriam dado o 'ok' à possibilidade de jogar no sul do país. A Lombardia é uma das áreas mais afetadas da Itália e, portanto, jogar lá estaria praticamente descartada.

Ambas as equipes estão prontas para se deslocar e jogar no sul ou no centro do país. As partidas seriam à portas fechadas, em qualquer caso. A Inter e o Milan aceitarão o que a Federação e a Serie A disserem.