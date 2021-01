Inter empata com a Udinese e perde chance de igualar líder

O Milan foi atropelado pela Atalanta, mas o tropeço não foi bem aproveitado pela Inter de Milão, que teve jogo realizado simultaneamente ao seu rival e ficou no empate em 0 a 0.

O desafio do time de Antonio Conte neste sábado era na casa da Udinese, que vive uma campanha no meio da tabela e disputou um duelo equilibrado com a equipe milanesa.

O ataque comandado por Romelu Lukaku e Lautaro Martínez somou onze finalizações, mas apenas quatro foram em direção ao gol. Com pouca criatividade e eficiência, as equipes fracassaram diante dos zagueiros adversários.

Conte, que foi expulso nos acréscimos por reclamação, agora pensa no duelo da terça-feira, quando enfrenta justamente o Milan, mas em partida válida pelas quartas de final da Copa da Itália.

Na Série A, a Inter recebe o Benevento pela 20ª rodada e a Udinese visita o Spezia.