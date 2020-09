Inter empresta Natanael ao Atlético-GO

Natanael não vinha ganhando espaço no Inter de Eduardo Coudet e terá oportunidade de receber mais minutos no Atlético Goianiense.

O Dragão confirmou neste sábado a chegada, por empréstimo, do lateral-esquerdo de 29 anos. O jogador já está integrado ao elenco e se apresentou em Salvador onde o Atlético se prepara para enfrentar o Bahia nesse domingo.

No entanto, ele não poderá participar da partida da décima rodada do Brasileirão. A intenção da comissão técnica é contar com Natanael no jogo da Copa do Brasil.

Além do Internacional, o jogador natural de Cuiabá tem passagens por Operário e Ludogorets (Bulgária).