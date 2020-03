Inter espera arrecadar 130 milhões com quatro vendas

Apesar do futebol estar paralisado pelo risco de contágio por coronavírus, a Inter de Milão começa a planejar a próxima temporada.

'TuttoSport' diz que a equipe italiana quer vender quatro jogadores no próximo mercado de transferências, com o objetivo de arrecadar um valor próximo a 130 milhões de euros.

Uma delas seria a venda definitiva do jogador do Paris Saint-Germain, Mauro Icardi. O argentino está no time francês emprestado, então os 'nerazzurri' podem receber entre 70 e 85 milhões.

Além disso, a Inter quer liberar mais três jogadores que estão fora do time por empréstimo: Ivan Perisic (Bayern de Munique), Valentino Lazaro (Newcastle) e João Mario (Lokomotiv).

Nos melhores cenários, os de Antonio Conte aumentariam cerca de 130 milhões de euros, tornando-se um dos clubes a serem considerados na próxima janela de transferências.