Inter espera ganhar 180 milhões com Icardi e Lautaro

Perder Icardi era o esperado, mas vender Lautaro era algo que a Inter relutava em contemplar. Parece que em Milão eles começam a ver tal cenário mais do que possível. O consolo é que, com ambos, 180 milhões entrarão em seus cofres com os quais irão ao mercado em busca de substituições de garantia.

Segundo o 'Fichajes.com', a Inter espera arrecadar 180 milhões com as vendas dos argentinos Icardi e Lautaro e reinvesti-los no mercado de verão.

As contas do meio supracitado passam por vender Icardi por cerca de 70 milhões, enquanto com Lautaro, a Inter aspira a receber os vaidosos 111 milhões de euros que reivindica do Barcelona.