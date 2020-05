Inter garante o substituto de Lautaro: Lacazette

A Inter de Milão sabe que pode ter que desistir de Lautaro Martínez e começar a se preparar para sua possível ida ao Barcelona.

Na França, o portal 'L'Équipe' garantiu que a equipe 'Nerazzurra' praticamente concluiu a contratação de Alexandre Lacazette.

No Arsenal, eles não estão muito felizes com o jogador, que recentemente voltou a ser notícia por mais um episódio de 'hippy crack'.

Segundo a imprensa francesa, o ex-Olympique de Lyon quer jogar a Liga dos Campeões e o Arsenal tem um tempo muito difícil, enquanto o Inter o tem à mão.

As características do atacante 'gunner' se assemelham às de Lautaro Martínez e Lacazette seriam muito mais barato, então a Inter poderia optar por mais contratações com a venda do argentino e a compra do francês.

Lacazette está no Arsenal há três temporadas, um clube no qual ingressou no verão de 2017. Nesse período, ele marcou 45 gols e deu 19 assistências.