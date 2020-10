Inter goleia em visita ao Benevento

Com gols de Gagliardini, Achraf, Lautaro Martínez e Lukaku (duas vezes), a Inter de Milão derrotou o Benevento em jogo atrasado da primeira rodada da Serie A 2020-21.

O time de Antonio Conte viu sua defesa ser superada por Caprari. Ele descontou duas vezes para os donos da casa, que voltaram nesta temporada à elite do futebol italiano.

Com elenco valioso e pretensões ambiciosas, o time milanês dominou o jogo e teve 66% da posse de bola. Além disso, os visitantes tiveram vantagem de 12 a 7 em finalizações que foram em direção ao gol.

Vale destacar a presença de Arturo Vidal entre os titulares e a boa parceria entre Lautaro Martínez e Achraf. A ampla superioridade no primeiro tempo fez o jogo chegar ao intervalo com placar de 4 a 1 para a equipe do norte.

O resultado ficou completo na etapa final e deixa a Inter, com seis pontos, ocupando o topo da tabela ao lado de Napoli, Hellas Verona e Milan, que também têm 100% de aproveitamento. O Benevento está em 12º com três pontos conquistados.

Na terceira rodada, a Inter visita a Lazio e o Benevento recebe o Bologna. As duas partidas estão marcadas para a tarde do próximo domingo.

É um início promissor do time de Milão, que busca se reerguer após as recentes campanhas decepcionantes para retomar o caminho dos títulos e tentar acabar com a hegemonia da Juventus na Itália.