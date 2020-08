Inter goleia o Shakhtar e está na final da Liga Europa

A partida realizada em Düsseldorf, na Alemanha, colocou ucranianos e italianos frente a frente em busca de uma vaga na grande decisão da Liga Europa para enfrentar o Sevilla, que derrotou o Manchester United no domingo.

Com dez brasileiros relacionados (seis titulares e quatro reservas) pelo técnico português Luís Castro, o Shakhtar Donetsk entrou em campo querendo avançar em busca do título que não conquista desde 2009, na época em que a competição ainda se chamava Copa da Uefa.

A Inter de Mião, que venceu três edições (1991, 1994 e 1998), viu a partida começar de forma equilibrada, mas não demorou para assumir o controle absoluto do jogo.

Depois de 18 minutos monótonos sem finalizações, a primeira tentativa ofensiva surtiu efeito. Lautaro Martínez recebeu cruzamento preciso de Barella, que aproveitou erro de passe na saída de jogo e levantou a bola para o atacante argentino cabeçear para dentro.

Ao longo do primeiro tempo, o Shakhtar conseguiu ter maior posse de bola, o que não refletia sua atuação. O time ucraniano não teve criatividade para superar a firme marcação italiana e ameaçar Handanovic, que voltou ao vestiário sem precisar trabalhar. Na Inter, Barella foi o único a exigir defesa de Pyanov antes das equipes voltarem aos vestiários.

A segunda etapa seria ainda mais dominada pelo time milanês, mas a primeira chance foi de Júnior Moraes, brasileiro que recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou fazendo Handanovic trabalhar pela primeira vez.

A partir de então, o baile italiano começaria e a equipe de Luís Castro não voltaria a ter chutes a gol. Pelo contrário, sofreria um bombardeio dominado por Lukaku e Lautaro.

Antes da dupla de ataque balançar as redes, D'Ambrosio ampliou a vantagem ao receber cruzamento em cobrança de escanteio e cabecear cruzado para dentro do gol de Andriy Pyatov.

Em meio à pressão da marcação em linhas avançadas, a zaga do Shakhtar acumulou erros de passe. Em uma dessas falhas, Lautaro ficou com a sobra na entrada da área e bateu no canto esquerdo do goleiro para fazer o terceiro da Inter.

O responsável por selar a classificação foi Romelu Lukaku, em dose dupla. Aos 77 minutos, o atacante argentino passou para o belga, que estava bem posicionado dentro da área e colocou a bola no canto do gol de Pyatov.

Já aos 83, Lukaku mostrou sua explosão, velocidade e poder de conclusão. Ele recebeu perto do meio de campo, girou e partiu para a corrida sem ser alcançado pela marcação. Quando invadiu a área, bateu rasteiro mandando a bola pelo meio das pernas do goleiro.

Com a vitória indiscutível, a Inter enfrentar o Sevilla na final da Liga Europa, que está marcada para a próxima sexta-feira em Colônia. Será a chance do gigante de Milão conquistar um título após uma seca que vem desde 2011.