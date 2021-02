Inter Miami e Messi: "os nossos caminhos se vão cruzar"

O futuro de Leo Messi continua indefinido. Seguir no Barcelona é uma opção, mas Manchester City e PSG aparecem como boas alternativas para o argentino a curto prazo.

Porém, se pensarmos a longo prazo, a Major League Soccer (MLS) surge como a aposentadoria dourada de Leo, tendo o Inter Miami de David Beckham como o principal interessado.

Tanto que a franquia da Flórida confia plenamente que o camisa '10' do Barça vestirá a sua camisa. Ao menos, foi isso que um dos proprietários deu a entender.

Marcelo Claure, um dos membros da alta cúpula do clube, recebeu uma camisa de Leo Messi e utilizou as suas redes sociais para agradecer.

"Obrigado Messi por me mandar essa camisa. Vamos guardá-la com muito carinho. O mundo do futebol é muito pequeno e estou seguro que os nossos caminhos vão se cruzar", escreveu.