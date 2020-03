Inter terá 3 desafios próprios na Libertadores

O Internacional recebe a Universidad Católica do Chile, às 19h15 (Brasília) desta terça-feira (03), pelo Grupo E da Libertadores da América. Em sua 13ª participação no certame continental, a equipe, que ainda assimila os conceitos do trabalho feito pelo técnico Eduardo Coudet, passou pelo teste da fase classificatória e sonha com o terceiro título na competição.

Mas além de cair em um grupo muito disputado, inclusive com o arquirrival Grêmio (garantindo o primeiro Gre-Nal na história da Libertadores), o Internacional chega para a atual edição precisando responder alguns pontos que poderão ser decisivos para vermos se o Colorado irá entrar para disputar o título ou será apenas mais um competidor.

A importância de D’Alessandro

Campeão em 2010 pelo Inter, aos 38 anos D’Alessandro não consegue mais entregar a intensidade física de outrora. Entretanto, a habilidade continua intacta: o argentino já marcou duas vezes em sete jogos neste início de 2020 e vem exercendo função interessante no time de Coudet.

Escalado mais próximo do atacante de referência, o camisa 10 pode aparecer para decidir mais próximo do gol, voltando também para o entorno da área, abrindo espaços para infiltrações de outros jogadores.

Ao longo desta Libertadores, D’Alessandro vai mostrar o quanto ainda consegue, já na parte final da carreira como atleta, ajudar o clube onde já fez história – a certeza é que não será nesta terça, uma vez que o argentino cumpre suspensão.

As dúvidas com Musto

Homem de confiança de Eduardo Coudet, contratado também para esta temporada, o meio-campista Damián Musto ainda precisa se entrosar melhor com seus companheiros. Peça importante no funcionamento do time, ao recuar quase como um terceiro zagueiro, o argentino de 32 anos tem sido irregular nos seus oito primeiros jogos pelo Inter – inclusive recebendo cartão vermelho na derrota para o Grêmio, no Gauchão.

Guerrero e o ataque

Imaginar o Inter chegando com força para disputar o título no Maracanã passa, também, por ver Paolo Guerrero sendo decisivo. O atacante peruano fez um ótimo 2019 com a camisa colorada, mas não conseguiu decidir nos jogos de quartas de final contra o Flamengo e neste início de 2020 já amargava um incômodo jejum – até enfim estufar as redes na vitória sobre o Tolima.

Apesar de ser um grande finalizador, Guerrero é um atacante que também atua saindo bastante da área para fazer, especialmente, a função de pivô. Ter uma companhia que saiba aproveitar esta movimentação também é de suma importância para estufar as redes adversárias. Hoje, as principais opções de parceria são com D’Alessandro, Galhardo, Gustagol e William Pottker.

Se conseguir tirar o melhor destas três opções, o gigante do Beira Rio possivelmente se colocará entre os candidatos.